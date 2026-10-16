İzmir’de ulaşımda beklenen karar çıktı! İZBAN’da 90 dakika dönemi yeniden başladı | İZBAN 90 DAKİKA GERİ Mİ GELDİ?





İZMİR KÖRFEZİ BİLİMSEL VERİLERLE MERCEK ALTINA ALINACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel araştırma ve izleme çalışması başlatmaya hazırlanıyor. Başkanlık makamınca meclis gündemine eklenen önergeyle, "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve İzleme Projesi" hizmetinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden (TÜBİTAK MAM) satın alınması konusu meclisin değerlendirmesine sunuldu. Önerge, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.



BUCA-SARNIÇ HATTI İÇİN YENİ PLANLAMA SÜRECİ



İzmir'de Buca merkez ile Gaziemir arasındaki ulaşımı güçlendirmesi hedeflenen Buca-Sarnıç güzergâhı için yeni bir planlama adımı atıldı. Güzergahın imar planlarına işlenmesi şeklindeki önerge, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İzmir Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında, mevcut ulaşım sisteminin iyileştirilmesi, bağlantıların sürekliliğinin sağlanması ve güzergâh çevresindeki kentsel gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni gelişme alanlarının belirlenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu ile bilgi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu önerisinin, üst ölçekli planlar çerçevesinde değerlendirilmesi gündeme geldi.