Paşa Çeşmesi'ne tarihi dokunuş

Yeni Asır Gazetesi 'nin ısrarlı yayınları ses getirdi. 1927 yılında, dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından yaptırılan tarihi Paşa Çeşmesi'nde restorasyon çalışmaları nihayet başladı. Uzmanlar tarafından aslına uygun olarak gerçekleştirilecek çalışmaların üç ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Son olarak tarihi çeşme 1961 yılında Tire Belediyesi tarafından restore edilmişti. Geçen yıllar içerisinde özellikle şiddetli yağışlar nedeniyle çeşmenin arkasındaki istinat duvarında kaymalar meydana gelmiş, tarihi yapıda gözle görülür deformasyonlar oluşmuştu.

İHALESİ TAMAMLANDI

Yeni Asır ise soruna duyarsız kalmamış ve defalarca tarihi çeşmenin restorasyon çalışmaları başlatılmadığı taktirde göz göre göre yıkılacağını okuyucularına duyurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer yaklaşık iki yıl süren izin ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale sürecini tamamlayarak, restorasyon için düğmeye bastı. Tire'nin sembol yapılarından biri olan çeşme, 1927 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından, İzmir-Aydın karayolunun açılışı hatırasına yaptırıldı. Paşa Çeşmesi, 3 ay içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden vatandaşların kullanımına sunulacak.