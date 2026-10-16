SON DAKİKA! İzmir'de 3 yıl önceki cinayette flaş gelişme! Ömer Şenol'un ölümü aydınlandı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Gürlek, şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucu elde edilen yeni bulgularla soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayarak, "Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini paylaştı.



Soruşturmayı yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, kolluk birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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