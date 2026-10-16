SON DAKİKA: İzmir'de Urla'nın kaderini değiştirecek proje! Geri sayım başladı: Yüzde doksanı tamam!

Son dakika İzmir haberleri... Urla 'da İZSU Genel Müdürlüğü tarafından taşkın riskini azaltmak için yürütülen 160 milyon liralık altyapı yatırımında son aşamaya gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Urla'nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için 160 milyon liralık yatırımını sürdürüyor. Toplam uzunluğu, ızgara bağlantı boruları dahil 9 bin 279 metre olarak planlanan projede, bugüne kadar 5 bin 131 metre yağmur suyu hattı ve bin 131 metre betonarme menfez imal edildi. Çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığı projede, Ahmet Besim Uyal Caddesi'ndeki kalan imalatların da bitirilmesiyle Urla'nın yağmur suyu tahliye kapasitesinin artırılması hedefleniyor.