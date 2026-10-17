İstanbul kaosundan kaçtı! Ünlü oyuncu evlilik sonrası soluğu izmir'de aldı! Artık yeni yuvası orada...

Mimarlık mesleğini sürdüren Efe Saydut ile gözlerden uzak ve seviyeli bir beraberlik yaşayan Sevda Erginci, 2025 yılında ilişkisini resmiyete dökmüştü.

Sakız Adası'nda gerçekleşen ve sanat camiasından pek çok ünlü dostunun katıldığı rüya gibi bir düğünle hayatını birleştiren çift, nikahın ardından yaşam alanlarında da büyük bir değişikliğe gitme kararı aldı.