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Haberler İzmir İstanbul kaosundan kaçtı! Ünlü oyuncu evlilik sonrası soluğu izmir'de aldı! Artık yeni yuvası orada...

İstanbul kaosundan kaçtı! Ünlü oyuncu evlilik sonrası soluğu izmir'de aldı! Artık yeni yuvası orada...

Efe Saydut ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Sevda Erginci, evliliğin ardından yaşamında yeni bir döneme adım attı. İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşan Erginci’nin İzmir tercihi ve yeni hayatına ilişkin açıklamaları merak uyandırdı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Mimarlık mesleğini sürdüren Efe Saydut ile gözlerden uzak ve seviyeli bir beraberlik yaşayan Sevda Erginci, 2025 yılında ilişkisini resmiyete dökmüştü.

Sakız Adası'nda gerçekleşen ve sanat camiasından pek çok ünlü dostunun katıldığı rüya gibi bir düğünle hayatını birleştiren çift, nikahın ardından yaşam alanlarında da büyük bir değişikliğe gitme kararı aldı.

"İZMİR BURAYA GÖRE SAKİN, KEYFİM YERİNDE"

Büyükşehir yaşamının yoğun temposunu geride bırakarak Ege'nin sakin atmosferine sığınan güzel oyuncu, evliliğin ardından İzmir'e yerleştiğini açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, yeni hayatından son derece memnun olduğunu belirten Erginci, konuya ilişkin değerlendirmesinde sakin ve sessiz bir hayat sürdüğünü, günlerinin çok güzel geçtiğini ifade etti.

İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmanın kendisine çok iyi geldiğini dile getiren başarılı oyuncu, keyfinin gayet yerinde olduğunu ve İzmir'in İstanbul'a kıyasla çok daha dingin bir yaşam sunduğunu vurguladı.

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