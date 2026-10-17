Haberler İzmir İzmir’de emeklilere müjde! Sonbaharda paranız cebinizde kalsın: O rotaya giden dönmek istemiyor İzmir’de emeklilere müjde! Sonbaharda paranız cebinizde kalsın: O rotaya giden dönmek istemiyor İzmir haberleri... İzmir’de ekim ayında hafta sonunu değerlendirmek isteyen emekliler için Seferihisar ve Sığacık, deniz havası, tarihi sokakları ve sakin atmosferiyle ekonomik bir gezi alternatifi sunuyor. Pazar günü yapılabilecek günübirlik gezi planında sahil yürüyüşü, Kaleiçi gezisi ve uygun bütçeli dinlenme molaları öne çıkıyor. HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... İzmir'de ekim ayının serinleyen havasında hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen emekliler için Seferihisar, uygun maliyetli gezi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin sakin şehirlerinden biri olarak bilinen Seferihisar'ın sahil bölgesi Sığacık, deniz manzarası, tarihi Kaleiçi sokakları ve huzurlu ortamıyla pazar günü günübirlik gezi yapmak isteyenlere keyifli bir rota sunuyor. Ulaşım ve yemek masraflarını kontrollü tutarak planlanan bu gezi, emekliler için hem ekonomik hem de dinlendirici bir hafta sonu alternatifi oluşturuyor.

SIĞACIK KALEİÇİ'NDE TARİHİ SOKAKLAR VE PAZAR GEZİSİ Seferihisar'ın gözde noktalarından Sığacık, ekim ayında kalabalıktan uzaklaşmak ve sakin bir gün geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği yerler arasında bulunuyor. Tarihi Kaleiçi sokaklarında yapılacak kısa bir yürüyüş, ziyaretçilere taş evleri, yerel ürünleri ve kasabanın kendine özgü atmosferini keşfetme fırsatı veriyor. Pazar günü kurulan yerel üretici pazarları da ziyaretçilere farklı ürünleri inceleme imkânı sunuyor. Alışveriş yapmadan tezgâhları gezmek, fotoğraf çekmek ve çevreyi keşfetmek de günün keyifli aktiviteleri arasında yer alıyor. Özellikle uzun yürüyüşlerden kaçınmak isteyen emekliler, dinlenme molaları vererek Kaleiçi gezisini rahat bir tempoda tamamlayabiliyor.