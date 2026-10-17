İzmir’de feci kaza! Panelvanın çarptığı çift öldü

Son dakika İzmir haberleri... M.A'nın (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mehmet Hüseyin A .(60) ile eşi Zeynep A. (58) hayatını kaybetti.

Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali A. (30) ile torunları Emir A. (7), sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.