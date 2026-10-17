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İzmir'de feci kaza! Panelvanın çarptığı çift öldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde panelvanın çarptığı aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de feci kaza! Panelvanın çarptığı çift öldü

Son dakika İzmir haberleri... M.A'nın (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen panelvan, Çakaltepe Mahallesi girişinde otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir’de feci kaza! Panelvanın çarptığı çift öldü

Kazada, Mehmet Hüseyin A .(60) ile eşi Zeynep A. (58) hayatını kaybetti.

Çiftin yaralanan oğulları Mehmet Ali A. (30) ile torunları Emir A. (7), sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

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