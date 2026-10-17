Haberler İzmir İzmir'de gören şaşkınlık geçirdi: İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası bir araya geldi: İmparator'a milyonluk hayalini anlattı İzmir'de gören şaşkınlık geçirdi: İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası bir araya geldi: İmparator'a milyonluk hayalini anlattı İbrahim Tatlıses ile sosyal medyanın sıra dışı isimlerinden “Kadıköy Boğası” Mustafa Başaran İzmir’de bir araya geldi. Birbirinden oldukça farklı iki ismin buluşması dikkat çekerken, Başaran, İmparator’a milyonluk hayalini anlattı. HABER MERKEZİ









Müzik dünyasında "İmparator" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, İzmir'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve tedavi süreciyle gündeme gelen usta sanatçı, bu kez sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Mustafa Başaran ile buluşmasıyla konuşuldu.

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" adıyla tanınan Başaran ile Tatlıses'in bir araya gelmesi, görenleri şaşırttı. İkilinin buluşması sırasında yaşananlar da kısa sürede magazin gündeminde kendine yer buldu.