İzmir'de gören şaşkınlık geçirdi: İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası bir araya geldi: İmparator'a milyonluk hayalini anlattı

Müzik dünyasında "İmparator" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, İzmir'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve tedavi süreciyle gündeme gelen usta sanatçı, bu kez sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Mustafa Başaran ile buluşmasıyla konuşuldu.
Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" adıyla tanınan Başaran ile Tatlıses'in bir araya gelmesi, görenleri şaşırttı. İkilinin buluşması sırasında yaşananlar da kısa sürede magazin gündeminde kendine yer buldu.
KADIKÖY BOĞASI, İMPARATOR'A HAYALLERİNİ ANLATTI
Buluşma sırasında Mustafa Başaran'ın İbrahim Tatlıses'e kendi hayat hikayesinden bahsettiği ve bir şarkı seslendirdiği öğrenildi. Başaran'ın gelecek planları arasında ise nişanlısı Rabia ile evlilik hazırlıkları bulunuyor.
Başaran, 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi düşündüğünü belirtirken, evlilik sonrasına ilişkin otomobil hayalini de paylaştı. Sosyal medya fenomeninin hedefinde, 1 milyon TL değerinde ikinci el ve 2025 model bir Fiat Doblo almak var.
İBRAHİM TATLISES'İN AVM ÇIKIŞINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
İzmir'deki buluşmanın ardından alışveriş merkezinden ayrılan İbrahim Tatlıses, yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalyeye alındı. Usta sanatçı, daha sonra aracına kadar götürüldü.
Geçtiğimiz nisan ayında safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat geçiren Tatlıses'in tedavi sürecinin ardından fizik tedavi gördüğü biliniyor. Sanatçının alışveriş merkezindeki son görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, Kadıköy Boğası ile gerçekleştirdiği beklenmedik buluşma da merak uyandırdı.
İki farklı dünyadan gelen İbrahim Tatlıses ve Mustafa Başaran'ın İzmir'deki karşılaşması, magazin gündeminin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.