İzmir’de Pınar Güneş cinayetinde flaş gelişme! Soruşturmada 4 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde Pınar Güneş'in (28) tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Olay, 14 Ekim'de gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. isimli iki erkek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheliler, Güneş'i tabancayla ateş edip, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güneş, ambulansla, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güneş, kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.U. ve A.M., polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile Urla ilçesinde suç aleti tabancayla yakalandı. Soruşturmanın devamında G.C., Ö.A. ve M.F. de ekiplerce gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U, A.M, G.C. ve Ö.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.F. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kadına ateş eden şüphelinin 17 yaşındaki A.M. olduğu öne sürüldü.