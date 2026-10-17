Haberler İzmir İzmir'de Yörük kültürünün son mirasçısı! Efelerin zamanla yarışan mirası: Körüklü çizmede yarım asrı aşan emek İzmir'de Yörük kültürünün son mirasçısı! Efelerin zamanla yarışan mirası: Körüklü çizmede yarım asrı aşan emek İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Hüseyin Öter, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan asırlık bir geleneği yaşatmak için direniyor. Yarım asrı aşan emeğiyle dünyada bu özel tekniği uygulayan son usta olan Öter’in en büyük korkusu ise yılların birikiminin kendisiyle birlikte kaybolması. Zanaatını sürdürecek bir çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşayan Öter, ürettiği özel çizmelerden birinin Cumhurbaşkanlığı Müzesi'nde yer almasının gururunu taşıyor. İHA









Geleneksel Türk zanaatlarının en zahmetli simgelerinden biri olan, Efeler'in ve Yörük Türkmenleri'nin mirası olan körüklü çizme, yarım asrı aşkın süredir tek bir ustanın ellerinde yaşatılmaya devam ediyor. İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Karateke Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Hasan Hüseyin Öter, 1961 yılında adım attığı atölyesinde 65 yıldır aralıksız olarak deriye şekil veriyor. Günümüzde en zorlu teknik olan akordeon çapraz körük modelini dünyada yapan tek usta olarak kalan Öter, ürettiği çizmelerle Yörük kültürünü geleceğe taşıyor.





SOĞUK HAVADA SICAK MANGALLA BAŞLAYAN 65 YILLIK SERÜVEN



Mesleğe başlama hikayesini anlatan Hasan Hüseyin Öter, ayakkabıcılık serüveninin nasıl başladığına ilişkin, "1961 yılında babam beni potin yapan bir ustanın yanına götürdü. İçeri girdik, dışarısı buz gibi soğuk, içeride ise sıcacık bir mangal yanıyordu. Babama 'Ben burada çırak olurum' dedim. Ustam da babama 'Bu oğlanın hevesi var, kalsın' dedi. 1969'a kadar 8 yıl ustanın yanında piştikten sonra askerliğimi yaptım. 1970'te kendi dükkanımı açtım. O dönem Ahilik geleneği vardı; dükkan açacak genci ustalar topluca imtihandan geçirir, icazet verirse 'olur' diploması verirlerdi" ifadelerini kullandı.



