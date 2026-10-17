İzmir’in çok yakınında öyle bir köy var ki… Sonbaharda gören bir daha gitmek istiyor: Çocuklu ailelerinde favori rotası

Ödemiş ve Birgi'yi aynı gün içinde gezmek isteyenler için sabah saatlerinde yola çıkmak önem taşıyor. Ulaşım bağlantılarının önceden kontrol edilmesi, özellikle dönüş saatlerinin kaçırılmaması açısından önem kazanıyor. Sefer saatleri ve güzergâhlar değişebildiği için seyahat öncesinde güncel ulaşım bilgilerinin incelenmesi gerekiyor.

Ödemiş merkezine yaklaşık 8-10 kilometre uzaklıkta bulunan Birgi'nin tarihî bölümü, büyük ölçüde yürüyerek keşfedilebiliyor. Bununla birlikte taş döşeli yollar ve eğimli sokaklar, özellikle küçük çocuklarla seyahat eden ailelerin ulaşım planını etkileyebiliyor. Bebek arabası kullananların güzergâh seçimine dikkat etmesi, rahat yürüyüş ayakkabıları tercih edilmesi ve gezi sırasında dinlenme molaları verilmesi öneriliyor.

ÖDEMİŞ KÖFTESİ VE TÖNGÜL PİDESİ ROTANIN LEZZET DURAKLARI ARASINDA

Ödemiş ve Birgi gezisini öne çıkaran unsurlardan biri de yöresel mutfak kültürü. Bölgenin en bilinen lezzetlerinden Ödemiş köftesi, tereyağlı ekmek üzerinde domates ve biber eşliğinde sunulan yöresel yemekler arasında yer alıyor. İlçeyle özdeşleşen Töngül pidesi de ziyaretçilerin deneyebileceği lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bölgede ayrıca keşkek gibi geleneksel yemekler ile mevsime göre değişen yöresel ürünler bulunabiliyor. Ödemiş'in patatesi, peynir çeşitleri, zeytinyağı ve çeşitli yerel ürünleri de dönüş öncesinde alışveriş yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Ancak bazı yemeklerin her işletmede bulunmayabileceği göz önünde bulundurularak restoranların menülerinin önceden sorulması öneriliyor.