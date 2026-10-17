Haberler İzmir Kış gelmeden bu uyarıya dikkat! İzmirli aktar bağışıklık için o ürünü işaret etti... Kış gelmeden bu uyarıya dikkat! İzmirli aktar bağışıklık için o ürünü işaret etti... Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklara karşı önlem almak isteyenler doğal ürünlere yöneliyor. İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda aktarlık yapan esnaf, kış öncesi öne çıkan ürünleri ve bitki çaylarının tüketiminde sık yapılan hataları anlattı. Bağışıklık için özellikle bir ürüne dikkat çekerek vatandaşlara en iyi bitki çayı demleme tekniğini açıkladı. İHA









Eylül ve ekim aylarında yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin kırgınlık, öksürük, farenjit, nefes darlığı ile geniz ve burun akıntısı gibi şikayetleri artırdığını belirten Tarihi Kemeraltı Çarşısı baharatçısı Maruf Unüs, "Kışa nazaran şu an daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hastalandıktan sonra içtiğimiz şeylerin pek bir faydası olmuyor. Hastalanmadan önce bağışıklık sistemimizi korumamız gerekiyor" dedi.

BAĞIŞIKLIĞIN FAVORİLERİ ARI ÜRÜNLERİ VE ÇÖREK OTU YAĞI



Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini korumak isteyen vatandaşların ilk olarak adaçayı ve ıhlamura yöneldiğini ifade eden Unüs, bağışıklığı daha da güçlendirmek isteyenlere arı ürünleri ile çörek otu yağını işaret etti. Bağışıklık sistemini korumak adına en başarılı ürün grubunu arı sütü, bal, polen ve propolisin oluşturduğunu vurgulayan Unüs, kış aylarında herkesin tüketmesi gereken en önemli ürünlerin başında ise hem bilimsel açıklamaları hem de yaygın kullanımıyla çörek otu yağının geldiğini dile getirdi.