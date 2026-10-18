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İzmir'de restoran dehşeti: İş yeri sahibi ile müşteri arasındaki tartışma kanlı bitti

İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranda iş yeri sahibi ve müşteriler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de restoran dehşeti: İş yeri sahibi ile müşteri arasındaki tartışma kanlı bitti

Olay, gece saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cavit Pekşen ile müşteri T.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Pekşen ve T.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekşen, hayatını kaybetti. Yaralı T.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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