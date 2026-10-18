Saygılı Eğitime Destek Platformunu ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Eğitime Destek Platformu İzmir Ekim Ayı İl Koordinasyon Toplantısı'na katılarak kentte yürütülen eğitim faaliyetleri ve destek çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda konuşan Saygılı, İzmir'de 2002 yılından bu yana öğretmen ve sınıf sayısının iki katına çıktığını belirterek, sınıf başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 41'den 24'e gerilediğini söyledi. Ziyaret kapsamında, İzmir'de eğitime yönelik destek faaliyetlerinin geliştirilmesi ve farklı paydaşların ortak çalışma anlayışı etrafında buluşması değerlendirildi.