İzmir Barosu’nun yeni başkanı Serhat Sökmen oldu

İZMIR Barosu'nda 4 adayın yarıştığı başkanlık ve yönetim organları seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen seçimde mevcut başkan Sefa Yılmaz iki dönem sınırlaması sebebiyle aday olamadı. İzmir Baro Başkanlığı için Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Serhat Sökmen, İzmir Avukat Hareketi'nin adayı Volkan Gültekin ve bağımsız aday Tacettin Çolak yarıştı. 14 bin 670 avukatın üye olduğu İzmir Barosu'nda sandıkların saat 17.00'de kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. İzmir Baro Başkanlığı seçimini 2 bin 624 oy alan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Adayı Serhat Sökmen kazandı.