İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in en uzak yolunu yeniledi





"YILLARDAN BERİ KANAYAN YARAYDI"

Yolun bölge halkı için önemli bir sorun olduğunu belirten Musa Aşır ise "Yıllardır kanayan bir yaramız vardı. Başkanımız sayesinde bu sorunu çözdük. Yolumuz kötü olduğu için ürünlerimizi almaya ikinci bir tır bile gelmiyordu. Bölgemizde kiraz, incir ve kestane önemli ihracat ürünleri. Cemil Başkan buraya gelerek kalıcı bir hizmet bıraktı. Çok faydalı oldu, kendisini yeniden bekliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.



"TALEPLERİMİZİN KARŞILIK BULMASINA SEVİNDİK"

Yolun yenilenmesini uzun yıllardır beklediklerini belirten Necati Dereler, "Yolumuz daha önce çok bozuktu. Cemil Başkanımız geldi ve yolumuzu yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde ihracat yapılıyor ancak yolların kötü olması nedeniyle ürünlerimizi taşıyacak tır bulamıyorduk. Taleplerimizin karşılık bulmasına sevindik" ifadelerini kullandı.