İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in en uzak yolunu yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz'ın Umurlu Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda 10 kilometrelik yolu yeniledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Küçük Menderes turunda verdiği talimatla Umurlu Mahallesi, Kahve Önü Mevkii ve Nazilli bağlantı yolunu kapsayan güzergahta 32 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Aydın ve Manisa sınırındaki yolun yenilenmesiyle bölge halkının ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale geldi. Kiraz, kestane ve incir gibi ihracat değeri yüksek tarım ürünlerinin nakliye işlemleri kolaylaşırken öğrencilerin okullarına güvenle ulaşması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda da yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
"YEM GETİRECEĞİZ KAMYON GELMİYOR, KİRAZ SATACAĞIZ TIR GELMİYORDU"
Yol çalışması için teşekkür eden Umurlu Mahallesi Muhtarı Yılmaz Derelier, "Cemil Başkanımız haziran ayında köyümüzü ziyaret etti. Yolumuzun kötü olduğunu söyledik, hemen talimat verdi ve ekipler kısa sürede yolumuzu yaptı. Çok güzel oldu, bölge halkı rahatladı. Yollarımız hem kötü hem dardı. Yem getireceğiz kamyon gelmiyor, kiraz, kestane satacağız tır gelmiyordu. Yolumuz genişletildi ve asfaltlandı. Manisa ve Aydın'a giden vatandaşlar da bu yolu kullanıyor. Cemil Başkanımıza Umurlu adına sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
"CEMİL BAŞKANIMIZ SAYESİNDE YAPILDI"
Bölgede yaşayan üreticilerden Hüseyin Aşır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın köy ziyaretinde verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, "Yollarımız eskiden çukur ve çamur içindeydi. Kiraz ve incir ürünlerimizi taşımakta zorlanıyorduk. Öğrencilerimiz de diğer mahallelerden geliyor. Önceki başkanlar da geldi ancak sorun çözülmedi, herkes topu birbirine atıyordu. Cemil Başkanımız sayesinde yollarımız yapıldı. Kendisine teşekkür ediyor, tekrar köyümüze bekliyoruz" diye konuştu.
"YILLARDAN BERİ KANAYAN YARAYDI"
Yolun bölge halkı için önemli bir sorun olduğunu belirten Musa Aşır ise "Yıllardır kanayan bir yaramız vardı. Başkanımız sayesinde bu sorunu çözdük. Yolumuz kötü olduğu için ürünlerimizi almaya ikinci bir tır bile gelmiyordu. Bölgemizde kiraz, incir ve kestane önemli ihracat ürünleri. Cemil Başkan buraya gelerek kalıcı bir hizmet bıraktı. Çok faydalı oldu, kendisini yeniden bekliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.
"TALEPLERİMİZİN KARŞILIK BULMASINA SEVİNDİK"
Yolun yenilenmesini uzun yıllardır beklediklerini belirten Necati Dereler, "Yolumuz daha önce çok bozuktu. Cemil Başkanımız geldi ve yolumuzu yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bölgemizde ihracat yapılıyor ancak yolların kötü olması nedeniyle ürünlerimizi taşıyacak tır bulamıyorduk. Taleplerimizin karşılık bulmasına sevindik" ifadelerini kullandı.
MENDERES CADDESİ YENİLENDİ, SIRA NECİP FAZIL CADDESİ'NDE
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz'daki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki Menderes Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan kilit parke taşları sökülerek asfalt serimi yapıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri, Necip Fazıl Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta çalışmalarına devam ediyor. Bu caddenin ardından Mehmet Niğde Caddesi, Kırköy Sokak ve Turna Sokak'ta da asfalt serimi yapılacak.
"BAŞKANIMIZIN KİRAZ'A OLAN İLGİSİNDEN ÇOK MEMNUNUZ"
Menderes Caddesi'nin yenilenmesi başta olmak üzere Kiraz'a yapılan yatırımlardan memnun olduklarını belirten Yeni Mahalle Muhtarı Bekir Avşar, "Yolumuz çok kötü durumdaydı. Taş döşeli olduğu için sürekli kasisler oluşuyordu, özellikle kış aylarında çamur nedeniyle ulaşım zorlaşıyordu. Yolun yenilenmesi çok iyi oldu. Trafik de rahatlayacak. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden memnun. Başkanımızın Kiraz'a olan ilgisinden çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.