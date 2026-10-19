İzmir'de Gaziemir Kooperatifi iddianamesi kabul edildi! Tunç Soyer hakkında 14 yıla kadar hapis istemi



Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya

Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.



Soruşturmanın genişletilmesiyle şüpheli sayısı 17'ye çıkmış ve bunlardan 15'i tutuklanmıştı.



İddianamede tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında "zimmet suçuna yardım" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4,5 yıldan 14 yıla kadar, eski CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile 10 şüpheli hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



Diğer 4 şüpheli hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmete yardım" ile "denetim görevini ihmal" suçlarından 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.