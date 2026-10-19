Kalpten kalbe köprü kurdular

İZMİR'DE hayata geçirilen "Ellerin Dilinden Öyküler Projesi" kapsamında işitme engelli lise öğrencileri, gönüllü üniversitelilerle kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti. Efes Antik Kenti'ni gezen, çömlek atölyesine katılan, planetaryum gösterisini izleyen ve vapur yolculuğu yapan gençler, iki gün süren etkinlikler boyunca hem yeni yerler tanıdı hem de gönülden iletişim kurmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenci Didem Özkan'ın "Sesler yoktu ama sevgi vardı. Bizi anladılar, biz de kalpten konuştuk" sözleri ise projenin anlam ve önemini özetledi.

ENGELLERİ AŞTILAR

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, işitme engelli gençlerle gönüllü üniversite öğrencilerini bir araya getirdi. Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören, Aydın, Muğla, Denizli ve çevre illerden gelerek yatılı öğrenim gören öğrenciler, İzmir'in Kınık dışındaki tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden gençler, çömlek atölyesinde farklı deneyimler yaşadı, planetaryum gösterisiyle gökyüzünü keşfetti. Vapur yolculuğunda denizin ve İzmir manzarasının keyfini çıkaran öğrenciler, Konak ve Kemeraltı'nı da gezdi. Program boyunca kullanılan görsel ve etkileşimli anlatımlar, gençlerin geziye daha etkin katılmasını sağladı.Bayraklı Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Elif Yeltekin, projenin yaklaşık bir yıl önce düzenlenen iletişim atölyesiyle başladığını belirtti. İşitme engelli öğrencilerin İzmir'i daha yakından tanıma isteğinden yola çıkarak gezi programını hazırladıklarını anlatan Yeltekin, projenin gönüllü gençler açısından da önemli kazanımlar sağladığını söyledi. İşaret dilini teorik olarak öğrenen ancak günlük yaşamda kullanma fırsatı bulamayan gönüllülerin, öğrencilerle iki gün boyunca birebir iletişim kurduğunu vurgulayan Yeltekin, bu deneyimin empatiyi ve birlikte hareket etme becerisini geliştirdiğini ifade etti.

'YÜREKTEN KONUŞTUK'

Geziye katılan 18 yaşındaki Didem Özkan, İzmir'i keşfetmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşlarımla buluştuk, birlikte çok eğlendik. Vapura bindik, deniz çok güzeldi. Saat Kulesi'ni gördüm, Kemeraltı'nda renkli dükkanları gezdim. Efes'i gördüm, çok güçlü duruyordu. Ben de kendimi güçlü hissettim. Sesler yoktu ama sevgi vardı. Bizi anladılar. Kalpten konuştuk. Çok mutluyum." İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Serap Şengül, deneyimin kendisine iletişimin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını gösterdiğini söyledi. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Kübra Akdemir ise özel gereksinimli gençlerle ilk kez bir araya geldiğini belirterek başlangıçta yaşadığı tedirginliğin yerini zamanla karşılıklı anlayışa bıraktığını dile getirdi.