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Haberler İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan YENİ Parti'den istifa etti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan YENİ Parti'den istifa etti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, üyesi olduğu YENİ Parti'den istifa ettiğini ve görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini açıkladı.

İHA

Giriş Tarihi:

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan YENİ Parti’den istifa etti

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, parti üyeliğinden ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin her zaman ilçesine ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirterek, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim. Bizim için esas olan, Karaburun'un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

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