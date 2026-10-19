Moda dünyası İzmir’de buluşacak

İzmir, moda sektörünün üretimden tasarıma, tedarikten ihracata uzanan buluşmalarından birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime - 9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 21-23 Ekim tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak.

ULUSLARARASI ALIM HEYETİ

Gelinlik ve abiye giyim sektörünün önemli tedarikçilerini ve üreticilerini bir araya getirecek fuarda, yeni sezon trendleri öne çıkarken defileler, interaktif atölyeler ve uluslararası alım heyeti programlarıyla yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek. İzmir'in gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki üretim ve tasarım gücünü destekleyen İZFAŞ, Fashion Prime, İzmir Bridal Week ve IF Wedding Fashion İzmir'i birbirini tamamlayan üç organizasyon olarak konumlandırıyor. 24-26 Kasım 2026'da ilk kez düzenlenecek İzmir Bridal Week yeni sezon koleksiyonlarını tanıtacak.19-22 Ocak 2027'de 20'nci kez düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir ise ulusal ve uluslararası alıcıları buluşturacak. Üç fuarla tedarikten tasarıma ve ihracata uzanan bir süreç oluşturulması hedefleniyor. Fashion Prime'a ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.