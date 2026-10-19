YENİ Parti’de koltuk savaşı

YENİ Parti İzmir örgütünde il başkanlığı yarışı, karşılıklı sert açıklamalar ve tartışmaların gölgesinde sürüyor. İl başkan adayının belirlenmesi için 30 ilçede 50 ayrı noktada kurulan 159 sandıkta oy kullanılırken, parti içindeki rekabet de giderek sertleşti. Mevcut İl Başkanı Çağatay Güç ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu arasındaki çekişme, ön seçim sürecinin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

KOCAOĞLU'NDAN AĞIR SÖZLER

Yarış öncesinde rakibini hedef alan Aziz Kocaoğlu, Çağatay Güç'ün iyi niyetli olduğunu ancak il başkanlığı görevine uygun olmadığını savundu. Kocaoğlu, "Şimdiki il başkanı Çağatay Güç çok iyi bir insan, iyi niyetli ama bu işe yatkın değil. Çok büyük hatalar yapıyor. Çok hırslı. Hırsı aklının önünde gidiyor. O da hatayı doğuruyor. İzmir'i, belediyeyi, projeleri bilmiyor" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu, ön seçimden çıkması halinde Güç'ü tamamen siyaset dışına itmeyeceğini belirterek, onu delege gösterip Parti Meclisi'ne önermeyi düşündüğünü söyledi. Güç'ün ileride il başkanlığı yapabileceğini de dile getiren Kocaoğlu, "Onu bırakmam ama pişmesi lazım. İzmir il başkanlığı da yapabilir ama bu dönemde yapamaz" dedi. Mevcut İl Başkanı Çağatay Güç ise parti içindeki değişim anlayışına vurgu yaparak, "Salonlarda, masa başında yapılan siyaseti terk ettik" mesajını verdi. İki isim arasındaki söz düellosu, il başkanlığı yarışını parti örgütünün gündemine taşırken, ilçelerdeki ön seçimler de rekabetin sahaya yansıdığı adresler oldu.

GAZİEMİR'DE GERGİNLİK ÇIKTI

ÖN seçim sırasında tartışmaların yaşandığı ilçelerden biri de Gaziemir oldu. İddiaya göre, Gaziemir ESBAŞ Spor Salonu'nda üyelerin oy kullandığı sırada İlçe Başkanı Orkan Yılmaz ile İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer partililer araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Parti içindeki rekabetin ön seçim alanına taşınması, il başkanlığı yarışındaki tansiyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni Parti İzmir'in 1. Olağan İl Kongresi, 25 Ekim Pazar günü saat 10.00-18.00 arasında Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ön seçimde en fazla oyu alan aday, kongrede delegelerin karşısına çıkacak. İl başkanlığı seçiminin kesin sonucu ise kongrede yapılacak oylamayla belli olacak.