Buca’nın malları mezatta

İZMİR'İN Buca ilçesinde, belediye şirketlerinin borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilen iki taşınmaz daha satışa çıkarıldı. Kaynaklar bölgesinde bulunan ve tarımsal niteliği korunacak alan kapsamında kalan parseller için toplam 32 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İlk açık artırmalar 19 Kasım'da yapılacak. Satışa çıkarılan taşınmazlardan biri 29 Ekim Mahallesi'nde, diğeri ise Kaynaklar Mahallesi'nde bulunuyor. Her iki parsel de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzeni planında Tahtalı Barajı Su Koruma Havzası içerisinde ve tarımsal niteliği korunacak alan kapsamında yer alıyor. Tapuda tarla niteliğiyle kayıtlı olan 7 bin 728,34 metrekarelik parselin tamamı satışa çıkarıldı. Taşınmaz için 25 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Parselin üzerinde yaklaşık 5-7 yaşlarında 200 ila 225 arasında yağlık zeytin ağacı bulunduğu, arazinin tel çitle çevrili olduğu belirtildi. Parselin kuzeyinde yaklaşık 118 metre toprak yola, doğusunda ise yaklaşık 86 metre asfalt yola cephesi bulunuyor. Taşınmazın kendisine ait elektrik ve su aboneliği bulunmadığı da satış ilanında yer aldı.