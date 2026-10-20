Çöplere karşı sandalyeli protesto

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Mahallesindeki kirliliğe ve bakımsızlığa dikkat çekmek isteyen Karşıyakalı sosyal medya fenomeni Kadir Bilgetekin ise ilginç bir protestoya imza attı. Bilgetekin, biriken çöplerin önüne sandalye atarak yaşanan soruna dikkat çekti. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bilgetekin, yaşadığı mahalledeki manzaraya tepki gösterdi. Çöplerin önünde sandalye ile oturarak kızgınlığını dile getiren Bilgetekin, "Ben bugün bu sandalyeyi buraya boşuna koymadım. Çünkü burası benim mahallem. Bu çöpler burada durdukça, ben de burada olduğum sürece bu çöp sorununu anlatmaya devam edeceğim. Allah aşkına düştüğümüz şu hale bak" ifadelerini kullandı. Video yayınlandıktan bir gün sonra söz konusu yerdeki çöpler alınırken, bu kez kimliği belirsiz bir kişi tarafından moloz çuvalı konulduğu belirlendi. Bilgetekin bunun üzerine çöp konteynırlarına moloz atmanın yasak olduğunu belirterek bu konuda vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini söyledi.