Hilton için kritik adım

Konak ilçesi Çankaya semtinde yaklaşık 6 yıldır boş duran 142 metre yüksekliğindeki eski Hilton Oteli için deprem güvenliği incelemesi gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem kuşağında yer alan İzmir'de 1987-1992 yılları arasında projelendirilip inşa edilen 33 katlı binanın mevcut durumunun güncel bilimsel ve teknik veriler ışığında değerlendirilmesini istedi. Maliklere gönderilen bildirimde, gerekli işlemlerin belirtilen süre içinde başlatılmaması halinde belediyenin devreye gireceği belirtildi. Ege Bölgesi'nin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olan İzmir'de, kent merkezindeki yüksek yapıların güvenliği de önem taşıyor. Özellikle 30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen ve İzmir'de ağır yıkıma yol açan deprem, yapı güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yıllarca kentin siluetinde önemli bir yer tutan eski Hilton Oteli'nin deprem performansının yeniden değerlendirilmesi talebi de bu açıdan dikkat çekti ancak yetkililer bu inceleme talebinin binanın güvensiz olduğunun tespit edildiği anlamına gelmediğini de önemle vurguladı.

AKIBETİ NETLEŞMEDİ

1992'de hizmete açılan eski Hilton Oteli, yaklaşık 28 yıl boyunca İzmir'in konaklama ve iş turizmine hizmet verdi. Ancak ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, işletme ve yenileme konularındaki sorunlar sonrasında otel, 16 Ekim 2020'de kapılarını kapattı. Hilton markasının işletmecilikten çekilmesiyle birlikte 33 katlı yapı, kent merkezinde atıl durumda kaldı. Otelin kapanmasının ardından binanın yeniden nasıl değerlendirileceği de tartışma konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şirketteki yüzde 23,5'lik hissesi nedeniyle sürecin taraflarından biri olarak öne çıktı. 2020 yılındaki İzmir depremi ve sonrasındaki 2023 yılındaki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından binanın bir dönem depremzedelere açılması önerisi gündeme gelmişti ancak satış gerekçesiyle bu talep hayata geçirilemedi. Eski Hilton Oteli'nin geleceğine ilişkin en dikkat çekici gelişmelerden biri de binanın bir dönem özel bir hastaneye dönüştürüleceği iddiası oldu. Aralık 2024'te özel bir sağlık grubunun binaya talip olduğu ve hastane dönüşümü için görüşmelerin sürdüğü haberleri yayımlandı. Mart 2025'te ise yapının bir bölümünün hastane, bir bölümünün otel olarak değerlendirilmesinin planlandığı öne sürüldü ancak bu iddialardan da bir sonuç çıkmadı.

MALİKLERE SÜRE VERİLDİ

BELEDİYENİN bildiriminde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli risk tespiti ve teknik incelemelerin başlatılması istendi. Can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin öncelikle yapı maliklerinin sorumluluğunda olduğu hatırlatılırken, gerekli işlemlerin belirtilen süre içinde yapılmaması halinde belediyenin inceleme ve işlemleri doğrudan başlatabileceği bildirildi. İnceleme sonucunda binanın mevcut durumunun bilimsel verilerle ortaya konulması bekleniyor.