İzmir BŞB’den spora dev destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların spora eşit erişimini sağlamak amacıyla kent genelindeki bin 550 okula toplam 37 milyon TL değerinde spor malzemesi desteği sunacak. Yeni eğitim öğretim döneminde hayata geçirilen çalışma kapsamında, öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerinde olduğu kadar serbest zamanlarında da farklı spor branşlarıyla buluşması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel aktivitelere katılımını artırmak ve sporda fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullara yönelik malzeme desteğini sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton ve satranç başta olmak üzere çeşitli branşları kapsayan destekle, öğrencilerin spor yapabilecekleri imkanların artırılması amaçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın spor vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışma, kent genelindeki çocukların sosyoekonomik koşullarından ve okullarının bulunduğu bölgeden bağımsız olarak sporla buluşmasını hedefliyor. Bu kapsamda öğrencilerin farklı spor dallarını tanımaları, sportif faaliyetlere daha fazla katılmaları ve hareketli yaşam alışkanlığı kazanmaları için yeni imkanlar oluşturuluyor.

OKULLARA ULAŞTIRILACAK

Destek kapsamında okul yöneticileri, spor malzemelerini Bornova'da bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki merkezden teslim alabilecek. Teslim işlemleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Uzak ilçelerde bulunan okullar için ise farklı bir uygulama yürütülecek. Bu okulların spor malzemeleri belediye ekipleri tarafından doğrudan okullara ulaştırılacak. Böylece kent merkezindeki okulların yanı sıra uzak ilçelerde eğitim gören öğrencilerin de destekten yararlanması sağlanacak.