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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! 21 EKİM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! 21 EKİM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri...GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı kesinti programı İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. Birçok ilçede uygulanacak çalışmalar nedeniyle elektriklerin kesileceği mahalleler ve saatler merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti listesi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri...GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı kesinti programı İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. Birçok ilçede uygulanacak çalışmalar nedeniyle elektriklerin kesileceği mahalleler ve saatler merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi.


ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Samurlu

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Yeşilova

09:30 - 16:30

Hasköy

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 12:00

Bölcek

Kadıköy

14:00 - 15:00

Bölcek

15:30 - 17:00

Bölcek

Göçbeyli

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 15:30

İnönü

02:00 - 02:30

Çamkule

ÇEŞME / İZMİR

02:00 - 03:00

Germiyan

09:00 - 14:00

Yalı

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Kozbeyli

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fevzi Çakmak

KARABURUN / İZMİR

02:00 - 03:00

Mordoğan

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 17:00

Aksoy

03:00 - 03:30

Aksoy

Bostanlı

Donanmacı

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 17:00

KINIK / İZMİR

09:00 - 12:00

Cumalı

Fatih

Osmaniye

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Çaylı

Kaymakçı

09:00 - 17:00

Büyükavulcuk, Yolüstü

09:15 - 10:15

Alaşarlı

Çaylı

Emirli

Kızılcaavlu

16:45 - 17:45

Alaşarlı

Çaylı

Emirli

Kızılcaavlu

SEFERİHİSAR / İZMİR

10:00 - 17:00

Düzce

Turgut Ulamış

SELÇUK / İZMİR

10:00 - 15:00

Atatürk

Barutçu

Belevi

İsa Bey

TİRE / İZMİR

09:30 - 16:30

Yeniçiftlik

12:00 - 14:00

4 Eylül

Cumhuriyet

Yeni

TORBALI / İZMİR

09:30 - 16:30

Atalan, Bülbüldere

URLA / İZMİR

05:00 - 06:00

Altıntaş

Atatürk

Camiatik

Denizli

Gülbahçe

Güvendik

Hacı İsa, İçmeler

İskele

Kalabak

Özbek

Rüstem

Sıra

Torasan

Yaka

Yenice

Yenikent

10:00 - 17:00

Kuşçular

BEYDAĞ / İZMİR

09:15 - 10:15

Alakeçili

Halıköy

Yağcılar

Yukarıtosunlar

09:15 - 17:15

Alakeçili

Halıköy

Yağcılar

Yukarıtosunlar

16:45 - 17:45

Alakeçil

Halıköy

Yağcılar

Yukarıtosunlar

BUCA / İZMİR

09:00 - 14:00

Çağdaş

Karanfil

09:00 - 13:00

Atatürk

Yıldız

09:00 - 13:00

Adatepe

Atatürk

KONAK / İZMİR

02:00 - 02:30

Atamer

Çınartepe

Mehmet Akif

Millet

Murat

MENDERES / İZMİR

09:00 - 12:00

Çukuraltı

11:00 - 15:30

Çukuraltı

GAZİEMİR / İZMİR

09:00 - 15:00

Dokuz Eylül

09:30 - 15:30

Dokuz Eylül

10:00 - 16:00

Gazi

Irmak

GÜZELBAHÇE / İZMİR

03:00 - 04:00

Yelki

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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