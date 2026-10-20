İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! 21 EKİM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri...GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı kesinti programı İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. Birçok ilçede uygulanacak çalışmalar nedeniyle elektriklerin kesileceği mahalleler ve saatler merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi.
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Samurlu
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Yeşilova
09:30 - 16:30
Hasköy
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 12:00
Bölcek
Kadıköy
14:00 - 15:00
Bölcek
15:30 - 17:00
Bölcek
Göçbeyli
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 15:30
İnönü
02:00 - 02:30
Çamkule
ÇEŞME / İZMİR
02:00 - 03:00
Germiyan
09:00 - 14:00
Yalı
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Kozbeyli
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Fevzi Çakmak
KARABURUN / İZMİR
02:00 - 03:00
Mordoğan
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 17:00
Aksoy
03:00 - 03:30
Aksoy
Bostanlı
Donanmacı
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
09:00 - 12:00
Cumalı
Fatih
Osmaniye
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çaylı
Kaymakçı
09:00 - 17:00
Büyükavulcuk, Yolüstü
09:15 - 10:15
Alaşarlı
Çaylı
Emirli
Kızılcaavlu
16:45 - 17:45
Alaşarlı
Çaylı
Emirli
Kızılcaavlu
SEFERİHİSAR / İZMİR
10:00 - 17:00
Düzce
Turgut Ulamış
SELÇUK / İZMİR
10:00 - 15:00
Atatürk
Barutçu
Belevi
İsa Bey
TİRE / İZMİR
09:30 - 16:30
Yeniçiftlik
12:00 - 14:00
4 Eylül
Cumhuriyet
Yeni
TORBALI / İZMİR
09:30 - 16:30
Atalan, Bülbüldere
URLA / İZMİR
05:00 - 06:00
Altıntaş
Atatürk
Camiatik
Denizli
Gülbahçe
Güvendik
Hacı İsa, İçmeler
İskele
Kalabak
Özbek
Rüstem
Sıra
Torasan
Yaka
Yenice
Yenikent
10:00 - 17:00
Kuşçular
BEYDAĞ / İZMİR
09:15 - 10:15
Alakeçili
Halıköy
Yağcılar
Yukarıtosunlar
09:15 - 17:15
Alakeçili
Halıköy
Yağcılar
Yukarıtosunlar
16:45 - 17:45
Alakeçil
Halıköy
Yağcılar
Yukarıtosunlar
BUCA / İZMİR
09:00 - 14:00
Çağdaş
Karanfil
09:00 - 13:00
Atatürk
Yıldız
09:00 - 13:00
Adatepe
Atatürk
KONAK / İZMİR
02:00 - 02:30
Atamer
Çınartepe
Mehmet Akif
Millet
Murat
MENDERES / İZMİR
09:00 - 12:00
Çukuraltı
11:00 - 15:30
Çukuraltı
GAZİEMİR / İZMİR
09:00 - 15:00
Dokuz Eylül
09:30 - 15:30
Dokuz Eylül
10:00 - 16:00
Gazi
Irmak
GÜZELBAHÇE / İZMİR
03:00 - 04:00
Yelki