İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK! 21 EKİM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika haberleri...GDZ Elektrik'in duyurduğu planlı kesinti programı İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. Birçok ilçede uygulanacak çalışmalar nedeniyle elektriklerin kesileceği mahalleler ve saatler merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe kesinti listesi.