İzmir'de dehşet anları kamerada! Ehliyetsiz sürücü adeta ölüme atladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaya köprüsünden motoruyla hızla yola atlayan ehliyetsiz sürücü, seyir halindeki kuryeye önden çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kuryenin motosikletinde maddi hasar oluşurken, olay yerinden kaçan şüpheli sürücünün o anları motosikletin kask kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Olay, Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi 2112 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya köprüsünden yola doğru hızla atlayan ehliyetsiz sürücü, sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli kuryeye önden çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kuryenin motosikletinde maddi hasar meydana gelirken, bacaklarından yaralanan kurye duruma tepki gösterdi.
"EHLİYETİM YOK ABİ" DEYİP GAZA BASTI!
Motosikletin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin ekip çağrılması isteğine karşı, kazaya neden olan sürücünün "Ehliyetim yok abi" yanıtını vererek motorunu çalıştırıp olay yerinden hızla kaçtığı görüldü.
Olayın ardından motokuryenin, polis merkezine giderek görüntülerle beraber şikayetçi olduğu öğrenildi.