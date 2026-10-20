İzmir'de ESHOT şoförüne dehşeti yaşattı! O magandaya ceza yağdı

Son dakika İzmir haberleri... İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde ESHOT şoförü ile otomobil sürücüsü S.A'nın trafikte tartışmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda S.A'nın, ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.
Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken araç da 60 gün trafikten men edildi.