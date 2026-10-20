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İzmir’de korkutan olay! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın, istasyonda paniğe neden oldu.

AA

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İzmir’de korkutan olay! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kınık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Çarpmanın ardından çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İzmir’de korkutan olay! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil yandı

Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu.

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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