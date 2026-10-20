İzmir'de korkutan yangın! Gardaki boş vagon alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki gardaki boş bir vagonda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın vagonda hasara yol açtı. Yangın sonrası vagon kullanılamaz hale geldi.
Olay, Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Boş bir vagonda meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.