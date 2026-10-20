İzmir'de umut veren yaşam mücadelesi! Ömer Asaf'ın bir telefonla hayatı değişti: 11 yaşında yeniden doğdu...





"'HAYALLERİM GERÇEK OLACAK' DEDİ"

Nakil haberini aldığında oğlunun yaşadığı mutluluğu anlatan anne Öztürk, Ömer Asaf'ın diyaliz nedeniyle günlük yaşamında önemli kısıtlamalarla karşılaştığını söyledi. Kateteri nedeniyle çabuk yorulduğunu, futbol oynayamadığını okulunda beden eğitimi derslerine istediği gibi katılamadığını belirten Öztürk, "Doktorumuz nakil olacağını söylediğinde bize sarılıp ağladı. 'Hayallerim gerçek olacak' dedi. Şimdi futbol oynamak, arkadaşlarıyla birlikte olmak ve yapamadığı şeyleri yapmak istiyor. İnşallah hepsini yapacak" diye konuştu.



"MUTLULUK KADAR HÜZÜN DE VAR"

Öte yandan kadavradan yapılan naklin kendileri için mutluluk kadar hüznü de beraberinde getirdiğini dile getiren Öztürk, "Ben böbreğimi annemden, oğlum da ilk böbreğini canlı vericiden aldı. O dönemlerde hayata daha kolay adapte olmuştuk. Şimdi ise bize bir can geldi ama bir can da gitti. Gelen böbreği düşünürken orada bir hayatın sona erdiğini de biliyoruz" dedi.



"ORGANLAR BAŞKA İNSANLARA UMUT OLSUN"

Organ bağışının başka çocuklara da umut olabileceğini vurgulayan Öztürk, "Bir çocuğun hayatına dokundular. Oğlum ikinci kez doğdu. Türkiye'de onun gibi organ bekleyen çok sayıda çocuk var. Umarım daha fazla organ bağışı yapılır. Organlar toprak altında çürümesin, başka insanlara umut olsun" diye vurguladı.