İzmir’deki o bina yeniden açılıyor! Yamanlar’a kütüphane ve semt merkezi geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir atıl durumda bulunan Yamanlar'daki hizmet binasında başlattığı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Semt merkezi ve kütüphane olarak hizmet verecek tesis, yapılacak düzenlemelerin ardından kısa süre içinde kapılarını yeniden açacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Yamanlar'da bulunan ve geçmişte sivil toplum kuruluşlarının hizmet amaçlı kullandığı binayı yeniden kente kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın saha ziyareti sırasında dönüştürülmesi yönünde talimat verdiği bina, yenilenen yüzüyle semt merkezi ve kütüphane olarak hizmet verecek. Uzun süredir atıl durumda bulunan tesisin yeniden hizmete açılması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kapsamlı bir tadilat çalışması başlatıldı.
Dış cepheden iç mekânlara, boyadan tesisata kadar birçok alanda yenileme yapılırken bina içindeki çalışmaların sonuna gelindi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de bahçedeki yürüyüş yollarını yeniledi. Bitki bakımı, yeşillendirme çalışmaları ve oyun gruplarının yenilenmesi ise sürüyor. Çalışmalarla tesisin açık alanının daha yeşil ve işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Yapısal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından iç donanımı da hazırlanacak tesisin, kısa süre içinde İzmirlilerin hizmetine sunulması planlanıyor.
DAHA İŞLEVSEL VE DAHA KONFORLU BİR ALANDA HİZMET VERECEK
Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü Proje Şefi Ural Yücel, "Burası uzun süredir atıl durumda olan ve kapsamlı bakım onarıma ihtiyaç duyan bir yapıydı. Başkanımız Cemil Tugay, saha ziyareti sırasında binayı inceleyerek bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda kütüphane ve semt evi olarak kullanılmasını değerlendirdi ve çalışmaların hızla başlaması talimatını verdi.
Binayı yeniden kullanıma kazandırmak amacıyla mekanik ve elektrik tesisatları yenilendi; boya, ıslak hacim, iç duvar ve asma tavan çalışmaları yapıldı, doğramalar yenilendi. Şu anda bahçe ve peyzaj düzenlemeleri ile çevre aydınlatmaları üzerinde çalışılıyor. Amacımız, kullanıcıların daha konforlu ve işlevsel bir alanda hizmet almasını sağlamak. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Tesisi kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.