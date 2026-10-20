İzmir’deki o bina yeniden açılıyor! Yamanlar’a kütüphane ve semt merkezi geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi , Karşıyaka Yamanlar'da bulunan ve geçmişte sivil toplum kuruluşlarının hizmet amaçlı kullandığı binayı yeniden kente kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın saha ziyareti sırasında dönüştürülmesi yönünde talimat verdiği bina, yenilenen yüzüyle semt merkezi ve kütüphane olarak hizmet verecek. Uzun süredir atıl durumda bulunan tesisin yeniden hizmete açılması için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kapsamlı bir tadilat çalışması başlatıldı.

Dış cepheden iç mekânlara, boyadan tesisata kadar birçok alanda yenileme yapılırken bina içindeki çalışmaların sonuna gelindi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de bahçedeki yürüyüş yollarını yeniledi. Bitki bakımı, yeşillendirme çalışmaları ve oyun gruplarının yenilenmesi ise sürüyor. Çalışmalarla tesisin açık alanının daha yeşil ve işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Yapısal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından iç donanımı da hazırlanacak tesisin, kısa süre içinde İzmirlilerin hizmetine sunulması planlanıyor.