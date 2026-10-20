Tahtalı dipten döndü

Kuraklık nedeniyle 2025'in sonunda su miktarı kritik seviyelere gerileyen kentteki barajlar, kış ve bahar aylarındaki etkili yağışlardan nasibini aldı. İzmir, yaz aylarında çok fazla yağış almadı. Ege Bölgesi'nin yaz yağışları, 2025 yılı yaz mevsimi yağışlarına göre yüzde 46 artsa da İzmir çevresinde yaz yağışları mevsim normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı.

'KURAKLIK RİSKİ SÜRÜYOR'

Yazın ardından sonbahara giren kentte yağışlar kendini hissettirmeye başladı. Kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan ve Aralık 2025'te yüzde 0,13 ile en dip seviyeyi gören baraj, bu yıla yüzde 0,14 doluluk oranıyla girdi. Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlarla canlanan Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı arttı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan, Ege Bölgesi'nde yaz mevsiminde yağışlar geçen yıla oranla artış gösterse de kuraklık riskinin sürdüğünü söyledi. Sıcaklıkların arttığını ve yağış rejimi dengesinin bozulduğunu belirten Özkan, iklim salınımlarına bağlı olarak 4-5 yıllık periyotlarda kurak ve yağışlı dönemlerin birbirini izlediğini kaydetti. Özkan, yağışların baraj seviyelerine etkisine değinerek, "Yağışlarımız güzel geliyor ama bu yağışlar kısa süreli şiddetli geldiğinde, yağmur suyunu hasat edemediğimiz durumlarda maalesef barajlarımıza çok bir etkisi olmuyor, yüzeysel akışla denizlere kaybediyoruz" dedi.