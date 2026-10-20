Tarihi miras için ihale

KONAK Belediyesi'nin Altınpark ve çevresini arkeoparka dönüştürmek amacıyla hazırladığı proje için yapım ihalesine çıkılıyor. İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Şubat 2026'da onayladığı proje kapsamında, yaklaşık 2 bin 780 metrekarelik alanda düzenleme yapılacak. İşin süresi 240 gün olarak belirlendi. Konak Belediyesi'nin Altınpark ve çevresini açık hava müzesi niteliğinde bir arkeoparka dönüştürmek amacıyla hazırladığı Çevre Düzenleme Projesi, 5 Şubat 2026'da yapılan duyuruya göre İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Birinci derece arkeolojik SİT alanında bulunan bölgede, gün yüzüne çıkarılan kalıntıların korunması ve sergilenmesi hedefleniyor.