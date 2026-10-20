Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

YENİ haftada hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde kademeli olarak artacak. Hafta boyunca yurt genelinde güneşli ve ılık bir hava hakim olurken, termometreler güneyde 30 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hava sıcaklıkları güney ve batı bölgelerde hissedilir derecede artış gösterecek, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun iç kesimlerinde hafta boyunca sabah ve gece saatlerinde puslu hava etkisini sürdürürken, yağışlar hafta başında doğu kesimlerde, hafta sonunda ise batı bölgelerde yoğunlaşacak.

PASTIRMA YAZI GELİYDR

HAFTA boyunca İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların Adana ve Antalya çevrelerinde hafta ortasından itibaren 28 ila 30 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Ege'de (İzmir) sıcaklıklar 25-26 derece civarında seyredecek.