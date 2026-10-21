AK Parti İzmir İl Başkanlığında büyük STK buluşması!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il başkanlığında, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) Platformu içerisinde yer alan 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları (MUSİAD) Derneği İzmir Başkanı Gökhan Temur ve üyesi iş insanları, Eğitime Destek Platformu (EDP) Temsilcileri ile bir araya geldi.

Saygılı yaptığı konuşmada, ''Ülkemiz için üreten, şehrimiz için sorumluluk alan, toplumumuzun farklı kesimlerine emek ve gönül veren siz değerli misafirlerimizi il başkanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün kırka yakın sivil toplum kuruluşumuzla bir araya gelmemiz, İzmir için birlikte çalışma irademizin kıymetli bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolculukta iş dünyamızın üretim gücüne, sivil toplumumuzun tecrübesine ve milletimizin birlik iradesine güveniyoruz. Bizler de üstlendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Taleplerinizi dinlemeye, önerilerinizi değerlendirmeye, çözüm bekleyen meselelerin takipçisi olamaya aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ortak akılla karar verecek, ortak gayretle sonuç alacağız.'' dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

''İzmir için hedefimiz açıktır.'' diyerek konuşmasına devam eden Başkan Saygılı, ''Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nın yıldız şehri yapmak istiyoruz. Üretimde, ticarette, teknolojide dünyanın önde gelen merkezleri arasında görmek istiyoruz. İzmir'in girişimcisine, sanayicisine, çalışanına, gencine güveniyoruz. Şehrine gönül veren sivil toplum kuruluşlarımızın katkısına inanıyoruz. Potansiyelimiz buna müsait, insanımız buna muktedir, İzmir buna hasrettir. Şimdi bu potansiyeli yatırıma, bu inancı esere, bu birlikteliği hizmete dönüştürme vaktidir. Vakit, birlik olma vaktidir. Birlikte üretme, birlikte çözüm olma, milletimize hizmette yarışma vaktidir. Buradan bütün dava arkadaşlarıma ve İzmir'e gönül veren siz kıymetli dostlarıma sesleniyorum: Birlikte başaracağız. İzmir'i dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri hâline getirmek için birlikte çalışacağız. Bugün ortaya koyduğumuz iradenin karşılığını açılan işletmelerde, büyüyen yatırımlarda, iş sahibi olan gençlerimizde göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na İzmir'in imzasını atacağız.'' ifadelerini kullandı.