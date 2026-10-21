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Haberler İzmir Dünyada sadece 3 tane var! Biri İzmir'de! Urla Karantina Adası'nın hikayesi...

Dünyada sadece 3 tane var! Biri İzmir'de! Urla Karantina Adası'nın hikayesi...

Son dakika İzmir haberleri... Dünyada sadece 3 örneği var, biri de İzmir'de! Osmanlı'nın salgınlara karşı kurduğu 150 yıllık gizemli kalkan Urla Karantina Adası'nın büyüleyici hikayesi ve tüm bilinmeyenleri...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... Osmanlı İmparatorluğu'nun salgınları durdurmak için İzmir'de kurduğu Urla Karantina Adası, donanımıyla zamana meydan okuyor.

1950 yılına kadar işlevini sürdüren ve dünyada eşi benzeri az bulunan bu tarihi yapının sıra dışı geçmişini birlikte keşfedelim...

İlk olarak, 1865 yılında Klazomen [Urla] Tahaffuzhanesi adıyla kuruldu.

O dönemde sterilizasyon konusunda oldukça iyi durumda olan Fransızlara inşa ettirilen yapı, 19. yüzyılın başında bütün dünyayı kasıp kavuran kolera, veba, tifo, tifus, çiçek, sarıhumma, lekeli humma gibi salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuruldu.

Tahaffuzhane, ticaret ve yolcu gemileriyle özellikle kuzey hac yolu için yani Anadolu, Rumeli, Bosna ve Rusya'ya gidip gelen hacılar için düşünülmüş, 1950 yılına kadar işlevini sürdürmüştür.

Binası ve donanımıyla yüz elli yıldan fazla ayakta olan Tahaffuzhane, Amerika'daki Ellis Adası ve Hırvatistan Dubrovnik'teki Zupa Dubrovacka Adası'yla birlikte, dünyada ayakta kalmayı başarmış, tescilli üç karantina adasından biridir.

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