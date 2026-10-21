İzmir'de film gibi baskın! Değeri paha biçilmez: 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.