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Haberler İzmir İzmir'de film gibi baskın! Değeri paha biçilmez: 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

İzmir'de film gibi baskın! Değeri paha biçilmez: 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak’ta düzenlenen nefes kesen operasyonla Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Kaçakçıların hedefindeki paha biçilemeyen tarihi eser emniyet güçlerince koruma altına alınırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

Yetkililerce yapılan incelemede, eserin '2863 sayılı Kanun' kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 3 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı

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