İzmir’de bu yerleri bilen az! İzmir’in yanı başında doğa harikası rotalar belli oldu...

3. Çamlık-Meryemana Parkuru

Zeytinlikler arasından başlayan Çamlık-Meryemana Parkuru, orman içi patikalar ve yangın yollarıyla devam ediyor. Traktör yolları ve kırsal güzergâhların da bulunduğu rota, yürüyüşü kültürel bir ziyaretle birleştirmek isteyenler için Meryem Ana Evi'ne kadar uzanıyor.

4. Meryemana-Efes Parkuru

Tarih ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenler için Meryemana-Efes Parkuru öne çıkıyor. Meryem Ana Evi'nden başlayarak Efes Antik Kenti'nin güney kapısına kadar uzanan asfalt güzergâh, ormanlık alanların içinden geçiyor. Aynı yol bisiklet kullanımı için de değerlendirilebiliyor.