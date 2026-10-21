İzmir’de bu yerleri bilen az! İzmir’in yanı başında doğa harikası rotalar belli oldu...

Ege'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan kentlerinden İzmir, yalnızca denizi ve sahil şeridiyle değil, ormanların arasından geçen yürüyüş yollarıyla da dikkat çekiyor. Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak, temiz havada vakit geçirmek ve doğanın içinde yeni yerler keşfetmek isteyenler için kent genelinde farklı güzergahlar bulunuyor.
Ödemiş Bozdağlar'dan Kozak Yaylası'na, Nif Dağı'ndan Karaburun Yarımadası'na kadar uzanan geniş coğrafyada doğa yürüyüşü yapmak mümkün. Balçova-Narlıdere sırtları, Buca ve çevre köyleri, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Bayındır Ovacık, Karabel, Çiçekli ve Şirince de yürüyüş tutkunlarının değerlendirebileceği noktalar arasında yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yarımada Projesi kapsamında hazırlanan yürüyüş güzergahları da doğa tutkunlarına alternatifler sunuyor. Toplam uzunluğu yaklaşık 700 kilometreyi bulan rotaların ayrıntıları Yarımada İzmir'in internet sitesinden incelenebiliyor.
İZMİR'DE YÜRÜYÜŞ TUTKUNLARININ KEŞFETMESİ GEREKEN 10 ROTA
1. Belevi-Mozelium-Şirince Parkuru
Zeytinlikler, bahçeler ve orman yolları arasından geçen Belevi-Mozelium-Şirince Parkuru, doğa manzaraları eşliğinde yürümek isteyenler için dikkat çekici seçeneklerden biri. Sırt hattına ulaşan patikaları ve iki ayrı seyir noktasıyla öne çıkan güzergah, çevredeki doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor.
2. Şirince-Çamlık Parkuru
Tarihi dokusuyla tanınan Şirince'den başlayan parkur, köy sokaklarından ve 29 Ekim Kalesi'ne uzanan taş döşeli yoldan geçiyor. Ardından bahçeler arasındaki patikalarla ormanlık alana ulaşılıyor. Doğayla iç içe bir yürüyüş yapmak isteyenler için güzergah boyunca farklı manzaralar eşlik ediyor.
3. Çamlık-Meryemana Parkuru
Zeytinlikler arasından başlayan Çamlık-Meryemana Parkuru, orman içi patikalar ve yangın yollarıyla devam ediyor. Traktör yolları ve kırsal güzergâhların da bulunduğu rota, yürüyüşü kültürel bir ziyaretle birleştirmek isteyenler için Meryem Ana Evi'ne kadar uzanıyor.
4. Meryemana-Efes Parkuru
Tarih ve doğayı bir arada keşfetmek isteyenler için Meryemana-Efes Parkuru öne çıkıyor. Meryem Ana Evi'nden başlayarak Efes Antik Kenti'nin güney kapısına kadar uzanan asfalt güzergâh, ormanlık alanların içinden geçiyor. Aynı yol bisiklet kullanımı için de değerlendirilebiliyor.
5. Zeytinköy-Gölova-Çile Parkuru
Zeytinköy'den başlayan parkur, ilerleyen bölümlerde yükselen eğimiyle yürüyüşe farklı bir tempo katıyor. Asfalt ve arazi yollarının ardından belirgin patikalarla devam eden güzergâh, makilik ve ormanlık alanlardan geçerek Gölova'ya, buradan da Çile köyüne ulaşıyor.
6. Klaros-Ahmetbeyli-Çile-Değirmendere Parkuru
Doğanın yanı sıra tarihi alanları da keşfetmek isteyenlerin tercih edebileceği bu rota; bahçe yolları, ormanlık alanlar, patikalar ve köy içlerinden geçiyor. Ataköy Göleti çevresinden ilerleyen güzergâh, antik Kolophon kentine ve Değirmendere yerleşimine kadar uzanıyor.
7. Değirmendere-Karacadağ-Tahtalı-Ürkmez Parkuru
Ormanların, makiliklerin ve mandalina bahçelerinin içinden geçen bu güzergah, uzun yürüyüşlerden hoşlananlara hitap ediyor. Antik Kolophon kentinden başlayan rota üzerinde Akkaya sırtı ve yangın gözetleme kulesi çevresindeki panoramik manzaralar öne çıkıyor. Parkurun uzunluğu ve sıcak hava koşulları yürüyüş öncesinde mutlaka dikkate alınmalı.
8. Ürkmez-Kavakdere Parkuru
Sahil kesiminden başlayan Ürkmez-Kavakdere Parkuru, yerleşim alanlarının ardından bahçeler ve orman yolları arasından devam ediyor. Çok yüksek olmayan bir rakıma ulaşsa da güzergahın inişli çıkışlı yapısı yürüyüş sırasında efor gerektirebiliyor. Doğal manzaralar eşliğinde farklı bir rota arayanlar için alternatif oluşturuyor.
9. Gödence-Efemçukuru-Kavacık-Payamlı Parkuru
Gödence'den başlayan bu parkur, köy yollarını, arazi güzergahlarını ve orman içi yolları bir araya getiriyor. Ormanlık alanların yanı sıra bağlar ve zeytinliklerden de geçen rota boyunca dört köy bulunuyor. Kırsal yaşamı yakından görmek ve doğanın içinde uzun bir yürüyüş yapmak isteyenler için dikkat çekici seçenekler arasında yer alıyor.
10. Gökliman-Zeytinler Parkuru
Plajdan başlayan Gökliman-Zeytinler Parkuru, orman yolları, makilikler ve vadiler arasından geçerek Zeytinler'e ulaşıyor. Ulaştıran Tepe'nin doğu eteğini takip eden güzergâh, İzmir-Çeşme otoyolunun altından da geçiyor. Uzunluğu nedeniyle yürüyüş öncesinde planlama yapılması gereken rota, doğal alanları keşfetmek isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor.