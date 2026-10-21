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İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

İZMİR'İN Menemen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok miktarda metamfetamin, ruhsatsız silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 131 gram metamfetamin, 36 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjörü, 38 tabanca fişeği, 9 kartuş ile 1 bıçak ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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