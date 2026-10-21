İzmir’in saklı hazineleri ortaya çıktı! UNESCO listesinde hangi tarihi alanlar var?

Ege'nin incisi İzmir, sahilleri ve tatil beldelerinin ötesinde, insanlık tarihinin farklı dönemlerine uzanan zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıl öncesine uzanan antik kentlerden Osmanlı mimarisini günümüze taşıyan köylere, tarihi liman bölgesinden görkemli kalelere kadar pek çok değer, kentin geçmişine ışık tutuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes ve Bergama, İzmir'in uluslararası ölçekte öne çıkan tarihi alanları arasında bulunuyor. Tarihi Liman Kenti, Birgi ve bazı kaleler ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Gediz Deltası'nın dünya doğal mirası olarak tanınması için de çalışmalar yürütülüyor.

Peki, İzmir'in binlerce yıllık geçmişini günümüze taşıyan bu alanların hikayesi ne? İşte antik çağlardan günümüze uzanan, her biri farklı bir dönemin izlerini taşıyan İzmir'in dünya mirası rotaları…