Kınık’ta faciadan dönüldü

İZMİR'İN Kınık ilçesinde akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.