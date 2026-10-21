SON DAKİKA: İzmir Konak Sahili'nde inanılmaz olay! Adamın kulağını koparıp kayıplara karıştı

Son dakika İzmir haberleri... Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı.
HER ŞEY TARTIŞMAYLA BAŞLADI...
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.'nin kulağını da ısırdı.
SOL KULAĞININ BİR PARÇASI KOPTU
Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen şüphelinin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı.
KOPAN PARÇA BULUNAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.