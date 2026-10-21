SON DAKİKA: İzmir Konak Sahili'nde inanılmaz olay! Adamın kulağını koparıp kayıplara karıştı

KOPAN PARÇA BULUNAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.