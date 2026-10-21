SON DAKİKA: İzmirlilerin gözü bu projede! Belediye kaynaklı en uzun tünelde kritik adım

Tünelin etkileşim alanında kalan ve yapılan incelemeler sonucunda hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verilen yapılarla ilgili işlemler de devam ediyor. Bu kapsamda Konak ilçesinin Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe ve Millet mahallelerinde bulunan 108 yapının can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Bu yapılardan 55'i için hak sahipleriyle uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmalar, yapıların İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden satın alınması veya kat karşılığı devredilmesi seçenekleri üzerinden gerçekleştirildi. Uzlaşı sağlanan yapılardan 26'sı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.