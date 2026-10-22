EGİAD: İzmir’de her 5 gençten biri işsiz

EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve toplumsal değişimin İzmir'in iş gücü piyasasına etkilerini inceleyen rapor hazırladı. Raporda, İzmir iş gücü piyasasında mevcut becerilerle sektörlerin değişen ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluğun öne çıktığı belirtildi. Araştırmada, İzmir'de 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranının yüzde 21,3 ile Türkiye ortalamasının 5,3 puan üzerinde olduğu kaydedildi. Gençlerin becerilerinin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi ve ilk iş deneyimlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi. İmalat sanayisi, ticaret, ulaştırma ve depolama ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde görev tanımlarının ve ihtiyaç duyulan becerilerin değiştiğine işaret edilen raporda, çalışanların dijital, yeşil ve sosyal becerilerinin güncellenmesi gerektiği aktarıldı. Raporda, kentte beceri ihtiyaçlarının izlenmesi, sektörlere yönelik uyum modellerinin geliştirilmesi, gençlerin ve kadınların istihdama geçişinin desteklenmesi, kazanılan becerilerin görünür hale getirilmesi, firmaların dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması önerildi.