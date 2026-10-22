İzmir'de fetret devri bitti! AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert sözler: 'En çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun'

ÖZGÜR ÖZEL'E SİYASİ SÖYLEM ELEŞTİRİSİ YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'in TBMM kürsüsünde dile getirdiği iddialara ve siyasi üslubuna tepki gösteren İnan, muhalefet liderliğinin tutarsız bir çizgi izlediğini savundu. İnan, "Gidip Meclis kürsüsünden bağımsız yargıya siyasi mesajlar vermeye kalkıyor. Eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya 'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik çalışanına rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını veremezdiniz" dedi. Özel'in partililerle fısıldaşma iddialarına da yanıt veren İnan, "Kalabalıkta yapılan saygısızlıkların, atılan iftiraların, üretilen dedikoduların ve haysiyet cellatlığının tenhada özrü olmaz. Kapalı kapılar ardında, özel görüşmelerde 'Ben aslında onu demek istememiştim, siyaseten öyle söyledim' diyerek kıvırmak bizim kitabımızda yoktur. Ne sen ne de kendi siyasi ikbalin uğruna öne sürdüğün yol arkadaşların, yarın öbür gün kapalı kapılar ardında bizden af dilemeye, özür dilemeye sakın gelmesin. Kalabalıkta kılıç sallayıp, tenhada aman dileyen ikiyüzlü siyasetçilerle bizim işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN EN ÇAPSIZ, EN VİZYONSUZ MUHALEFET LİDERLİĞİ TABLOSUNU SEN ÇİZİYORSUN"



Özel'i eleştiren İnan, "Sayın Özel, eğer siyasette fotoğraflar üzerinden bir yargılama yapılacak olsaydı Özkan Yalım ile verdiğiniz o pozların, Antalya'da Muhittin Böcek ve şürekasıyla çektirdiğiniz o boy boy fotoğrafların, belediyelerinizin bankamatik faresine rozet takma görüntülerinin ve skandallarının hesabını bin yıl geçse veremezdiniz. Kendi partinizin içindeki bu ilişkileri, liyakatsizlikleri ve milletin parasıyla sefa süren bankamatikçileri görmezden gelip, başkalarına ders veremezsiniz. Siyasi kanaatimi çok açık söylüyorum: Türk demokrasi tarihinin gördüğü en çapsız, en vizyonsuz muhalefet liderliği tablosunu sen çiziyorsun. Yüz yıllık bir partinin birliğini koruyamadın. Kurduğunuz o partinin adı 'YENİ Parti' değil, olsa olsa 'yeni yalanlar partisi'dir. İzmir'de senden öncekilerin kurduğu o suni siyasi dengeyi bile eline yüzüne bulaştırdın. Sen, bir asrın siyasi birikimini kendi koltuğunun teminatı olarak göremezsin" ifadelerini kullandı.



Eleştirilerini sürdüren İnan, "Özgür Özel, rüşvet çarkının dişlileri arasında paramparça olmuştur. Tekrar ediyorum: Özgür Özel, rüşvet çarkının zincirleri arasında ezilip yok olmuştur. O çarkın içinde ezilen sadece senin o komik liderlik iddian değil, bizzat siyasi haysiyetindir. Kendi siyasi itibarını sıfırlayan bu çürümüş, kokuşmuş anlayışın İzmir'in de geleceğini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.



BELEDİYE MECLİSİNDEKİ BOYKOT KARARLARINA TEPKİ



Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan gelişmelere değinen İnan, 12 Ekim günü gerçekleştirilen oturuma muhalefet meclis üyelerinin katılmamasını eleştirdi. Ankara'da bakanlıklar düzeyinde İzmir'in projeleri için görüşmeler yürütülürken meclis oturumunun boykot edilmesini 'vizyonsuzluk' olarak niteleyen İnan, belediye meclis üyelerine seslenerek, kararlarını İzmir merkezli siyaset anlayışıyla almaları gerektiğini vurguladı.



ÇİĞLİ'YE HİBE VE YATIRIM HAMLESİ



Ankara'daki temaslar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşüldüğünü açıklayan İnan, ilçeye yönelik projeleri sıraladı. İller Bankası vasıtasıyla yol ve kaldırımların yenilenmesi için hibe desteği sağlandığını belirten İnan, belediyenin hizmet filosunun yenilenmesi amacıyla araç parkı finansmanının kullanıma açıldığını aktardı. Türkiye Çevre Ajansı kanalıyla yürüyüş ve bisiklet yolları projelendirilirken, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ağır iş makineleri ve çöp konteynerlerinin belediyeye kazandırılacağı bildirildi.