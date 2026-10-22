Haberler İzmir İzmir'de iki kardeşin öldüğü sel faciasında çarpıcı iddia: Saatler sonra... İzmir'de iki kardeşin öldüğü sel faciasında çarpıcı iddia: Saatler sonra... İzmir’in Menderes ilçesinde sel sularına kapılarak dere yatağına düşen otomobilde iki kız kardeş hayatını kaybetti. Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan iki sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer alırken, savcılık her iki sanık için de ağır hapis cezası talep etti. AA









Oğlananası Mahallesi Yarendere mevkisinde 5 Şubat 2026'da otomobilin selde sürüklenerek dere yatağına düşmesi sonucu Nergiz Türkkal (21) ve kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) ölümüne ilişkin araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan T.D. (33) ve D.Y. (28) hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Sanıklar D.Y. ve T.D. hakkında "ihmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan ikişer kez 10'ar yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, sanıkların olaydan önce restoranda alkol aldıktan sonra T.D'nin kullandığı otomobille yola çıktıkları, yoğun yağış nedeniyle debisi yükselen dere üzerindeki menfezden geçmeye çalıştıkları sırada aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.



Sürücü T.D'nin, yükselen dere suyunu görmesine rağmen yol ve hava koşullarına uygun hızda seyretmediği, tehlikeyi öngörerek ilerlemekten vazgeçmesi gerekirken menfezden geçmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, aracın suya kapılması sonucu Nergiz ve Balımnaz Türkkal'ın araçtan çıkamadıkları kaydedildi.