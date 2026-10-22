İzmirliler buraya! Kalabalıktan sıkılanlara özel: İzmir’in henüz keşfedilmemiş 'gizli rotalar' listesi...

Ekim ayının serinleten ve huzur veren atmosferinde, Alsancak veya Kordon kalabalığından kaçıp İzmir'in hâlâ az bilinen, adeta saklı kalmış cennetlerini keşfetmek isteyenler için yepyeni bir rota hazırladık. Klasik duraklardan sıkılanlar için işte adım adım alternatif 5 Ekim rotası...
İZMİR'İN GİZLİ YÜZÜ: ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR EKİM GÜNÜ
İzmir denince aklımıza hemen Kordon, Alsancak, Çeşme veya Foça gelir. Oysa bu güzel şehrin kuytularında, tarihin ve doğanın sessizce fısıldadığı, adımızın bile pek geçmediği harikulade noktalar var. Ekim ayının o tatlı, insanı yormayan güneşi ve hafif esen rüzgarı tam da bu keşifler için var.
İşte kalabalıktan uzak, adım atılmamış hissi yaratan o özel güzergah:
BELKAHVE'NİN ARDINDAKİ SAKLI TARİH – NİF DAĞI ETEKLERİ VE KARAGÖZ PASTANE MOLASI
Keşif Noktası: Herkesin İzmir'e girerken veya çıkarken tünellerden geçip gittiği Kemalpaşa-Belkahve hattının hemen arkasında, Hitit kalıntılarından başlayarak dağ köylerine uzanan patikalar yer alır. Özellikle Nif Dağı eteklerindeki küçük yörük köyleri, şehre sadece yarım saat mesafede olmasına rağmen zamanın durduğu yerlerdir.
KLAZOMENAİ'NİN ANTİK ZEYTİNYAĞI KOKULU ARA SOKAKLARI (URLA'NIN ÖTEKİ YÜZÜ)
Keşif Noktası: Urla denince herkesin akçalı Sanat Sokağı veya İskele'si gelir. Ancak rotamızı biraz daha kuzeye, eski bağ yollarına ve Uzunkuyu köylerinin içeriye sarkan dokusuna çeviriyoruz. Bin yıllık zeytin ağaçlarının gölgesinde, adı hâlâ turizm rehberlerine girmemiş, restore edilmeyi bekleyen taş yapılar ve gizli zeytinyağı atölyeleri sizi bekliyor.
Bu rotada taze zeytin kokusunu ciğerlerinize çekebilirsiniz.
KARABURUN'UN SAKLI KOYU – SAİP KÖYÜ VE TAŞ EVLER ARASINDA BİR YOLCULUK
Karaburun yarımadası genel olarak bilinir ama merkezindeki Saip Köyü ve sahilin ardında kalan Eski Köy dokusu, hâlâ kitle turizminden nasibini almamıştır. Sakız ağaçlarının gölgesinde yürüyebilir, geriden denizi izleyen sessiz tepelerde soluklanabilirsiniz.
Burası, gürültüden uzaklaşmak ve plastikten, kirlilikten arınmış bir sessizlik arayanların yeni gözdesi olmaya aday.
EFES'İN GÖLGESİNDE UNUTULMUŞ BİR KÖY: ÇAMLIK BUHARLI LOKOMOTİF MÜZESİ VE ÇEVRESİ
Keşif Noktası: Selçuk denince akla hemen Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gelir. Oysa bu hattın hemen üstünde yer alan Çamlık Köyü ve açık havadaki devasa lokomotif müzesi, hem nostaljik hem de kalabalıktan izole bambaşka bir atmosfere sahiptir. Çam ağaçları altındaki bu devasa demiryolu tarihi, günümüzün hız tutkusuna inat yavaş bir keşif sunar.