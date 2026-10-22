İzmirliler buraya! Kalabalıktan sıkılanlara özel: İzmir’in henüz keşfedilmemiş 'gizli rotalar' listesi...

Ekim ayının serinleten ve huzur veren atmosferinde, Alsancak veya Kordon kalabalığından kaçıp İzmir'in hâlâ az bilinen, adeta saklı kalmış cennetlerini keşfetmek isteyenler için yepyeni bir rota hazırladık. Klasik duraklardan sıkılanlar için işte adım adım alternatif 5 Ekim rotası...

İZMİR'İN GİZLİ YÜZÜ: ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR EKİM GÜNÜ

İzmir denince aklımıza hemen Kordon, Alsancak, Çeşme veya Foça gelir. Oysa bu güzel şehrin kuytularında, tarihin ve doğanın sessizce fısıldadığı, adımızın bile pek geçmediği harikulade noktalar var. Ekim ayının o tatlı, insanı yormayan güneşi ve hafif esen rüzgarı tam da bu keşifler için var.

İşte kalabalıktan uzak, adım atılmamış hissi yaratan o özel güzergah: