İZMİR SU KESİNTİSİ 23 EKİM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SULAR AKMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, su kesinti saatlerini duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim İZSU İzmir su kesintisi...
BORNOVA - GÜRPINAR, KEMALPAŞA, ÜMİT 23.10.2026 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ATATÜRK 23.10.2026 saat 07:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA - KOZBEYLİ 23.10.2026 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 23.10.2026 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL 23.10.2026 saat 09:48 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
YENİ 23.10.2026 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - ALSANCAK 23.10.2026 saat 09:21 ile 11:21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.