Haberler İzmir İzmir’de cebinizden 1 kuruş çıkmadan gezebileceğiniz 10 yer! İzmir'de para harcamadan gezmek mümkün! İzmir'de hafta sonu planı için en iyi ücretsiz aktiviteler... İzmir’de cebinizden 1 kuruş çıkmadan gezebileceğiniz 10 yer! İzmir'de para harcamadan gezmek mümkün! İzmir'de hafta sonu planı için en iyi ücretsiz aktiviteler... Hafta sonu, bayram tatili ya da boş bir günde İzmir’de gezmek isteyenler için güzel bir alternatif var! Deniz manzarasından tarihi sokaklara, yemyeşil parklardan kültür duraklarına kadar uzanan bu rotalarda para harcamadan keyifli vakit geçirmek mümkün. Üstelik bazıları İzmir’in tam merkezinde! İşte İzmir’de cebinizden 1 kuruş çıkmadan gezebileceğiniz 10 yer! HABER MERKEZİ









İzmir'de hafta sonunu değerlendirmek veya bayram tatilinde şehirden uzaklaşmadan güzel bir gün geçirmek isteyenler için pek çok seçenek bulunuyor. Kimi zaman deniz kenarında yürüyüş yapmak, kimi zaman tarihi sokakları keşfetmek ya da yeşillikler arasında dinlenmek yeterli oluyor.

Üstelik İzmir'in sunduğu güzellikleri keşfetmek için her zaman yüksek bütçeli planlar yapmaya gerek yok. Kordon'dan Kemeraltı'na, Karşıyaka'dan Çeşme sahillerine kadar uzanan rotalar, hem İzmirlilere hem de kenti ziyaret edenlere farklı deneyimler sunuyor. Peki, İzmir'de ücretsiz gezilecek yerler hangileri? İşte hafta sonu ve bayram tatili için değerlendirebileceğiniz 10 rota!