İzmir’de cebinizden 1 kuruş çıkmadan gezebileceğiniz 10 yer! İzmir'de para harcamadan gezmek mümkün! İzmir'de hafta sonu planı için en iyi ücretsiz aktiviteler...

İzmir'de hafta sonunu değerlendirmek veya bayram tatilinde şehirden uzaklaşmadan güzel bir gün geçirmek isteyenler için pek çok seçenek bulunuyor. Kimi zaman deniz kenarında yürüyüş yapmak, kimi zaman tarihi sokakları keşfetmek ya da yeşillikler arasında dinlenmek yeterli oluyor.
Üstelik İzmir'in sunduğu güzellikleri keşfetmek için her zaman yüksek bütçeli planlar yapmaya gerek yok. Kordon'dan Kemeraltı'na, Karşıyaka'dan Çeşme sahillerine kadar uzanan rotalar, hem İzmirlilere hem de kenti ziyaret edenlere farklı deneyimler sunuyor.
Peki, İzmir'de ücretsiz gezilecek yerler hangileri? İşte hafta sonu ve bayram tatili için değerlendirebileceğiniz 10 rota!
KORDON'DA YÜRÜYÜŞ YAPIP GÜN BATIMINI İZLEYİN
İzmir denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Kordon, ücretsiz bir hafta sonu planı için ideal durakların başında geliyor. Gündoğdu Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arasında yürüyüş yapabilir, çimlere oturup Körfez manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Özellikle gün batımında farklı renklere bürünen gökyüzü, fotoğraf çekmek isteyenlere de güzel fırsatlar sunuyor. Yanınıza bir kitap alarak ya da arkadaşlarınızla sohbet ederek burada keyifli saatler geçirebilirsiniz.
KEMERALTI'NIN TARİHİ SOKAKLARINDA KAYBOLUN
İzmir'in köklü geçmişini keşfetmek isteyenler için Kemeraltı Çarşısı, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Tarihi hanları, dar sokakları, baharatçıları ve geleneksel dükkanlarıyla çarşıda uzun bir yürüyüş yapabilirsiniz.
Kızlarağası Hanı'nın avlusunu gezebilir, tarihi Hisar Camisi'ni görebilir ve ara sokaklarda kentin geçmişinden izler bulabilirsiniz. Alışveriş yapmadan da keşfedilebilecek pek çok ayrıntı, Kemeraltı'nı bütçe dostu bir gezi rotasına dönüştürüyor.
TARİHİ ASANSÖR'DEN İZMİR MANZARASINI SEYREDİN
İzmir'in en dikkat çekici tarihi yapılarından biri olan Tarihi Asansör, şehir manzarasını izlemek isteyenlerin uğrak noktalarından. 1907 yılında inşa edilen yapı, ziyaretçilerine İzmir'i farklı bir açıdan görme fırsatı sunuyor.
Asansör çevresindeki Dario Moreno Sokağı'nda yürüyüş yapabilir, tarihi dokuyu keşfedebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Ziyaret öncesinde asansörün güncel kullanım koşullarını kontrol etmekte fayda var.
KARŞIYAKA ÇARŞISI'NDA SOKAKLARIN TADINI ÇIKARIN
İzmir'de hareketli bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Karşıyaka Çarşısı da iyi bir seçenek. Mağazalar, küçük dükkanlar ve sokak hareketliliği arasında yürüyebilir, kentin günlük yaşamını yakından gözlemleyebilirsiniz.
Alışveriş yapmak zorunda kalmadan çarşıyı gezebilir, ardından sahile geçerek deniz havası alabilirsiniz. Özellikle geç öğleden sonra bölgedeki hareketlilik daha da artıyor.
ALSANCAK'TA SEVGİ YOLU VE KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ'Nİ KEŞFEDİN
Kitap stantları, mağazalar, kafeler ve sokak yaşamıyla Alsancak, İzmir'de ücretsiz vakit geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği bölgelerden biri.
Sevgi Yolu'nda kitap stantlarına göz atabilir, Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüyebilir ve çevredeki sokakları keşfedebilirsiniz. Hafta sonları daha hareketli olan bu bölge, arkadaşlarla buluşmak ve şehirde kısa bir gezi yapmak için de ideal.
KÜLTÜRPARK'TA ŞEHRİN KALABALIĞINDAN UZAKLAŞIN
Şehir merkezinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin rotasını çevirebileceği Kültürpark, yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanlarıyla öne çıkıyor.
Burada yürüyüş yapabilir, koşabilir, ağaçların altında dinlenebilir veya yanınıza aldığınız kitabı okuyabilirsiniz. Festival dönemlerinde düzenlenen etkinlikleri de takip ederek ücretsiz konser ve sergi fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Ancak etkinliklerin giriş koşulları programa göre değişebilir.
BOSTANLI GÜN BATIMI TERASI'NDA MANZARAYA KARŞI MOLA VERİN
Karşıyaka'nın en sevilen sahil noktalarından Bostanlı, özellikle gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla dikkat çekiyor. Gün Batımı Terası'nda oturabilir, Körfez'i seyredebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz.
Yanınıza bir örtü alarak sahilde dinlenebilir, arkadaşlarınızla sohbet edebilir veya yalnızca denizi izleyerek günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Üstelik bu plan için bir işletmede oturmanız da gerekmiyor.
ÇEŞME SAHİLLERİNDE DENİZ HAVASI ALIN
Hafta sonu şehir merkezinden biraz uzaklaşmak isteyenler için Çeşme sahilleri de değerlendirilebilecek seçenekler arasında. Ilıca ve Altınkum gibi kıyılarda yürüyüş yapabilir, deniz manzarasını seyredebilir ve gün batımında fotoğraf çekebilirsiniz.
Sahillerde vakit geçirmek ücretsiz olsa da otopark, özel plaj alanları, şezlong ve diğer hizmetler ücretli olabilir. Bu nedenle gitmeden önce tercih ettiğiniz bölgenin koşullarını kontrol edin.
SEMT PAZARLARINDA İZMİR'İN GÜNLÜK YAŞAMINI KEŞFEDİN
İzmir'i yalnızca turistik noktalarıyla değil, günlük yaşamıyla da tanımak isteyenler için semt pazarları farklı bir deneyim sunuyor.
Bornova ve Bostanlı gibi bölgelerde kurulan pazarları gezerek yerel ürünleri görebilir, tezgahlar arasında dolaşabilir ve kentin renkli atmosferini hissedebilirsiniz. Alışveriş yapmadan gezmek mümkün olsa da pazarların kuruluş günlerini önceden kontrol etmeniz gerekiyor.
İZMİR'İN KÜLTÜR DURAKLARINI ZİYARET EDİN
İzmir'de ücretsiz bir kültür gezisi yapmak isteyenler için müzeler ve sanat merkezleri de alternatif oluşturuyor.
İzmir Atatürk Müzesi'nde kentin tarihine ve Atatürk'ün İzmir'le ilişkisine dair izleri keşfedebilirsiniz. Arkas Sanat Merkezi'nde ise belirli günlerde veya sergilerde sunulan ücretsiz giriş fırsatlarını takip edebilirsiniz. İzmir Ticaret Tarihi Müzesi de kentin ticari geçmişini merak edenler için değerlendirilebilecek duraklardan biri.
İZMİR'DE HAFTA SONU İÇİN BÜTÇE DOSTU BİR GEZİ MÜMKÜN
İzmir'de güzel bir gün geçirmek için mutlaka pahalı bir mekana gitmek ya da şehir dışına çıkmak gerekmiyor. Sahil yürüyüşlerinden tarihi çarşılara, parklardan kültür duraklarına kadar pek çok seçenek, düşük bütçeyle keyifli bir gün planlamayı mümkün kılıyor.
Üstelik bu rotaların bazılarını aynı gün içinde birleştirebilirsiniz. Örneğin sabah Kemeraltı'nı keşfedip öğleden sonra Alsancak'ta yürüyüş yapabilir, günü Kordon'da gün batımını izleyerek tamamlayabilirsiniz.